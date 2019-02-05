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  • 05.02.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 17:02

nasıl indirilir ve oynanır?

Teknoloji ve özellikler oyun severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. oyunu erişime açıldı. Çok sevilen ve binlerce kişinin oynadığı PUBG ve Fortnite’ye rakip olarak gösterilen Apex Legends’in nasıl bir oyun olduğu merak ediliyor.



Apex Legends oyununu ücretsiz olarak indirerek oynamanız mümkün. Oyun içeriği ve bilgisayar gereksinimleri de duyuruldu. İşte gündemde büyük merak uyandıran yeni oyun Apex Legends hakkındaki bilgiler…

APEX LEGENDS NEREDEN İNDİRİLİYOR?

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