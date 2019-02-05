Teknoloji ve özellikler oyun severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Apex Legends oyunu erişime açıldı. Çok sevilen ve binlerce kişinin oynadığı PUBG ve Fortnite’ye rakip olarak gösterilen Apex Legends’in nasıl bir oyun olduğu merak ediliyor.
Apex Legends oyununu ücretsiz olarak indirerek oynamanız mümkün. Oyun içeriği ve bilgisayar gereksinimleri de duyuruldu. İşte gündemde büyük merak uyandıran yeni oyun Apex Legends hakkındaki bilgiler…
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