Instagram uygulamasında yapılan son güncelleme ile birlikte dil ayarları değişti. Çoğu kullanıcı bu durumdan rahatsız olurken, Türkçe'ye nasıl çevirileceğini araştırmaya başladı. Peki, Instagram dil ayarları nasıl yapılır? Instagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İşte konu ile ilgili detaylar...
INSTAGRAM İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME İŞLEMİ
Milyonlarca kişinin kullandığı popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dil değiştirme ayarları şu şekilde;
- Instagram hesabınızda 'ayarlar' kısmına gelin
- Daha sonra dil butonuna tıklayın
- Karşınıza ilk çıkacak "Türkçe (Türkiye)" alanı sistem varsayılanıdır. Buna tıklamayın
- Dil ayarlarından aşağıya inin ve "Türkçe" yazan kısma tıklayın
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