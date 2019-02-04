Instagram İngilizce oldu! Instagram dili Türkçe nasıl yapılır? Detaylı anlatım... En popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram yaptığı son güncellemeden sonra İngilizce oldu. Uygulamayı kullananlar dil ayarının nasıl değiştirileceğini merak ediyor. Peki, Instagram dili Türkçe nasıl yapılır? İşte Instagram dilini İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi için yapılan işlemler...

Instagram uygulamasında yapılan son güncelleme ile birlikte dil ayarları değişti. Çoğu kullanıcı bu durumdan rahatsız olurken, Türkçe'ye nasıl çevirileceğini araştırmaya başladı. Peki, Instagram dil ayarları nasıl yapılır? Instagram İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevrilir? İşte konu ile ilgili detaylar... INSTAGRAM İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME İŞLEMİ Milyonlarca kişinin kullandığı popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dil değiştirme ayarları şu şekilde; - Instagram hesabınızda 'ayarlar' kısmına gelin - Daha sonra dil butonuna tıklayın

- Karşınıza ilk çıkacak "Türkçe (Türkiye)" alanı sistem varsayılanıdır. Buna tıklamayın - Dil ayarlarından aşağıya inin ve "Türkçe" yazan kısma tıklayın TÜM MANŞETLER