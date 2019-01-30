Apple'dan Türkiye'ye müjde... CEO açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, ilk defa Türkiye ile Çin'de satışların dramatik bir şekilde düştüğünü bunun yerel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi olduğunu savunarak, 12 yıllık tarihinde yalnızca ikinci kez fiyat indirimine gitme kararı aldıklarını belirtti.

iPhone satışlarında geçtiğmiz yıl düşüş yaşadığının bildirmesinin ardından, Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook yeni satış ve fiyat politikasını açıkladı. Şirket, 2007 yılında piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra iPhone fiyatlarını düşürmüştü. Cook'un aldığı yeni karar ile Aplle tarihinde ikinci kez fiyat düşüşüne gideceğini bildirdi.

Şirketin salı günü yaptığı üç aylık satış değerlendirmesinde Cook, Türkiye'deki yerel paranın dolar karşısında yüzde 33 oranında değer kaybettiğini ve Apple'ın satışlarının önceki yıla göre 700 milyon dolar azaldığını vurguladı.

Apple, döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle fiyatlarını ne zaman ya da ne sıklıkla düzenleyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Aplle'ın Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Luca Maestri, fiyat ayarlamalarının Apple Music ve App Store'u kapsamadığını söyledi.