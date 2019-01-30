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  • 30.01.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 20:21

'dan 'ye müjde... açıkladı

'su , yerel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi yüzünden ile 'de satışların dramatik bir şekilde düştüğünü belirterek, bu ülkelerde fiyatlarını düşüreceğini açıkladı. Aplle'ın Genel Müdürü , fiyat ayarlamalarının Apple Music ve 'u kapsamadığını söyledi.

Apple'dan Türkiye'ye müjde... CEO açıkladı

'su , ilk defa ile 'de satışların dramatik bir şekilde düştüğünü bunun yerel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi olduğunu savunarak, 12 yıllık tarihinde yalnızca ikinci kez fiyat indirimine gitme kararı aldıklarını belirtti.

satışlarında geçtiğmiz yıl düşüş yaşadığının bildirmesinin ardından, Apple İcra Kurulu Başkanı Tim Cook yeni satış ve fiyat politikasını açıkladı. Şirket, 2007 yılında piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra iPhone fiyatlarını düşürmüştü. Cook'un aldığı yeni karar ile Aplle tarihinde ikinci kez fiyat düşüşüne gideceğini bildirdi.

Şirketin salı günü yaptığı üç aylık satış değerlendirmesinde Cook, Türkiye'deki yerel paranın dolar karşısında yüzde 33 oranında değer kaybettiğini ve Apple'ın satışlarının önceki yıla göre 700 milyon dolar azaldığını vurguladı.

Apple, döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle fiyatlarını ne zaman ya da ne sıklıkla düzenleyeceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Aplle'ın Genel Müdürü , fiyat ayarlamalarının Apple Music ve 'u kapsamadığını söyledi.

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