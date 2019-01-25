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  • 25.01.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 21:49

, Instagram ve için bomba iddia

platformu Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) 'in , Instagram ve 'daki mesajları tek bir platform altında toplamayı planladığı iddia edildi.

Bomba iddia: 2020'de hayata geçecek

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zuckerberg, şirkete ait sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve FacebookMessenger'daki mesajları tek bir platformda entegre etmeyi planlıyor.

Söz konusu platformların ayrı ayrı uygulamalar olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirten kaynaklar, şirketin bu değişikliği 2020'nin başında hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı.

Facebook şirketinin bu değişikliğinin ardından, örneğin bir Facebook kullanıcısı sadece Whatsapp hesabı bulunan başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

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