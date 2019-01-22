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  • 22.01.2019 21:28
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 21:33

Son dakika: çöktü mü? WhatsApp'a bağlanma sorunu

Milyonlarca insanın kullandığı uygulaması 'ta bağlantı problemiyle kullanıcılarını üzdü... WhatsApp'tan istediği işlemleri yapamayan kullanıcılar WhatsApp çöktü mü sorusunun cevabını arıyor! 22 Ocak Whatsapp'taki bağlantı sorunu neden kaynaklanıyor?

WhatsApp çöktü mü?

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, 'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaştı. 'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaştı.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşandı. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaştı.

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

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