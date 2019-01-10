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  • 10.01.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 13:31

48 MP kamera! tanıtıldı! Redmi Note 7 fiyatı ve özellikleri nedir?

Xiamo'nin serisi Redmi'nin merakla beklenen Note 7 telefonu tanıtıldı. Su damlası çentikli ekranı ve 48MP'lik arka kamerası ile dikkat çeken , orta segmenttre rekabeti bir üst seviyeye taşımış olacak. Xiamo Redmi Note 7 teknik özellikleri neler? Redmi Note 7 fiyatı nedir?

Başarılı akıllı telefonları uygun fiyatlarla sunan Redmi serisini sürdüren Xiaomi, yeni telefonu Redmi Note 7'yi tanıttı. 48 MP kamerası ile dikkat çeken akıllı telefon olkdukça uygun fiyata sahip.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsellerde de gördüğümüz gibi çentikli bir ön ekrana sahip olan modelin arkasında ise dikey konumlandırılmış çift kamera ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor.

İşte özellikleri;

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