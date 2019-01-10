Başarılı akıllı telefonları uygun fiyatlarla sunan Redmi serisini sürdüren Xiaomi, yeni telefonu Redmi Note 7'yi tanıttı. 48 MP kamerası ile dikkat çeken akıllı telefon olkdukça uygun fiyata sahip.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsellerde de gördüğümüz gibi çentikli bir ön ekrana sahip olan modelin arkasında ise dikey konumlandırılmış çift kamera ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor.

İşte özellikleri;