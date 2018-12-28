Instagram yeni güncellemesi ile gelen özellikler neler? Son güncellemeyle kullanıcılar çıldırdı!

Instagram getirdiği 'yatay akış' güncellemesi ile kullanıcıları çıldırttı. Önceden yukarı kaydırarak ilerleyen timeline, artık tıklamalarla ileyecek. İşte Instagram'ın son güncellemesi hakkında tüm detaylar.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram güncellendi ve timeline'daki fotoğrafları görmek için aşağı sürüklemek yerine parmakla fotoğrafların üzerine basma özelliği geldi.

Story paylaşımlarına benzer şekilde parmakla dokunarak gezilen timeline'ın yeni hali sosyal medyada büyük tepki topladı.

CEO AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bu tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan CEO'su Adam Mosseri bunun sadece bir test olduğunu söyleyip özür diledi.

'Karışıklık için özür dileriz' açıklamasını yapan Mosseri, daha küçük bir hedef kitleyi plandıklarını ama bir yanlışlık yapıldığını belirterek 'Her zaman yeni fikirler' deniyoruz.' dedi.