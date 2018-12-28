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  • 28.12.2018 14:48
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 15:14

Instagram yeni güncellemesi ile gelen özellikler neler? Son güncellemeyle kullanıcılar çıldırdı!

Dünyaca ünlü fotoğraf paylaşım platformu Instagram 2018'in son günlerinde yaptığı güncelleme ile kullanıcılarını adeta çılgına çevirdi. Yatay akış güncellemesi yapan Instagram'ın bu son güncellemesi henüz yaygınlaşmadı ancak yeni güncelleme ile karşılaşanların verdiği tepki, güncellemenin ne kadar sıkıntılı olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Instagram'ın son güncellemesi hakkında detaylar.

Instagram yeni güncellemesi ile kullanıcılarını çıldırttı!

Instagram getirdiği 'yatay akış' güncellemesi ile kullanıcıları çıldırttı. Önceden yukarı kaydırarak ilerleyen timeline, artık tıklamalarla ileyecek. İşte Instagram'ın son güncellemesi hakkında tüm detaylar.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram güncellendi ve timeline'daki fotoğrafları görmek için aşağı sürüklemek yerine parmakla fotoğrafların üzerine basma özelliği geldi.

Story paylaşımlarına benzer şekilde parmakla dokunarak gezilen timeline'ın yeni hali sosyal medyada büyük tepki topladı.

CEO AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bu tepkilerin ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan CEO'su Adam Mosseri bunun sadece bir test olduğunu söyleyip özür diledi.

'Karışıklık için özür dileriz' açıklamasını yapan Mosseri, daha küçük bir hedef kitleyi plandıklarını ama bir yanlışlık yapıldığını belirterek 'Her zaman yeni fikirler' deniyoruz.' dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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