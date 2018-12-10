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  • 10.12.2018 23:39

'a büyük şok! O ülke satışını yasakladı

'de, 'ın birçok modelinin patent ihlali nedeniyle satışının yasaklandığı bildirildi.



Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi.

Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürüldü.

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