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  • 07.12.2018 14:42
  • Son Güncelleme: 07.12.2018 14:56

bazı modellere güncelleme desteğini durduruyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması , önümüzdeki günlerde bazı modellere verdiği desteği çekeceğini duyurdu. WhatsApp'ın desteğini çekmesinin ardından o telefonlarda güncellemeler yapılamayacak.

Akıllı telefon kullananlar dikkat! WhatsApp artık...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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