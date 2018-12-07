Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.
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