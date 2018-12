Red Dead Redemption 2 ile God of War'ın son yılların en büyük kapışmasına sebep olduğu ödül, Sony'nin efsane serisi God of War'a gitti. Red Dead Redemption 2 evine dört farklı ödülle döndü.

Yılın Oyunu

Assassin's Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel's Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

En İyi Oyun Yönetmenliği

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

En İyi Anlatım

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

En İyi Sanat Yönetimi

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn



En İyi Bağımsız Oyun

Celeste

Dead Cells

Into the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger

En İyi Mobil Oyun

Donut County

Florence

Fortnite

PUBG MOBILE

Reigns: Game of Thrones

En İyi aksiyon Oyunu

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

En İyi Aksiyon/Macera

Assassin's Creed Odyssey

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

En İyi RPG Oyunu

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Monster Hunter: World

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Pillars of Eternity II: Deadfire

En İyi Dövüş Oyunu

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur VI

Street Fighter V: Arcade Edition

En İyi Aile Oyunu

Mario Tennis Aces

Nintendo Labo

Overcooked 2

Starlink: Battle for Atlas

Super Mario Party

En İyi Strateji Oyunu

The Banner Saga 3

Battlemech

Frostpunk

Into the Breach

Valkyria Chronicles 4

En İyi spor/Yarış Oyunu

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

En İyi Multiplayer Oyun

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

En İyi E-Spor Oyunu

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch