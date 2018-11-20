Instagram'da erişim sorunu... Gençler arasındaki popüleritesini hiç kaybetmeden büyümeye devam eden sosyal medya platformu Instagram'da saat 16.20 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, Instagram'a neden erişim sağlayamadığını merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Saat 16.20 itibariyle Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'da bağlantı sorununu gösteren haritada, ABD, Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunda hata görülüyor. Türkiye'de ise İstanbul'da yoğunluğun görüldüğü erişim sorununun nedeni henüz bilinmiyor.

Canlı arıza haritası üzerinden şu şekilde gözüktü;