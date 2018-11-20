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  • 20.11.2018 16:35
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 16:36

SON DAKİKA! çöktü mü? ?

Sosyal medya platformu Instagram'da saat 16.20 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Avrupa üzerinde yayın olarak görülen erişim sorunu, Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili oluyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? İşte detaylar...

Instagramda erişim sorunu! Instagram çöktü mü?

Instagram'da erişim sorunu... Gençler arasındaki popüleritesini hiç kaybetmeden büyümeye devam eden sosyal medya platformu Instagram'da saat 16.20 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, Instagram'a neden erişim sağlayamadığını merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Saat 16.20 itibariyle Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'da bağlantı sorununu gösteren haritada, ABD, Almanya, Hollanda ağırlıklı olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunda hata görülüyor. Türkiye'de ise İstanbul'da yoğunluğun görüldüğü erişim sorununun nedeni henüz bilinmiyor.

Canlı arıza haritası üzerinden şu şekilde gözüktü;

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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