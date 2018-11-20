Daha ince daha hafif

Apple'nın yeni dizüstü bilgisayarı Macbook Air, çift çekirdekli Intel Core i5 işlemcisi ile 128 GB'lık veya 256 GB'lık depolama alanı seçenekleri ile bilgisayar severlerle buluştu. Yeni Macbook Air, IPS teknolojisine sahip 13.3 inç boyutunda 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan ekranla donatıldı. Önceki modellerine kıyasla daha ince ve daha hafif olan yeni Macbook Air'in ikonik tasarıma sahip kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor. Bugüne kadar üretilen en çevreci Macbook olan yeni Macbook Air; gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle şıklığı tüketicilerle buluşturuyor. Touch ID ile parola girmeye gerek kalmadan parmak izi ile Macbook'a erişim sağlanabiliyor.
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