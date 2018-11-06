Siber tehlike

Günümüzde siber zorbalık okullarda ve çocuklar-gençler arasında yaygınlaşan ciddi bir tehlike. Okullarda yaşanan akran zorbalığı, siber zorbalığa dönüşebiliyor. Siber zorbalık, çocukları pek çok açıdan olumsuz etkiliyor. Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 19 oldu.

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