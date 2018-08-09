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  1. Facebook özür diledi! Rezalet hata

kullananlara kötü haber

'ta çok önemli bir güvenlik açığı keşfedildi. Bu açığa göre ların sizin adınıza arkadaş listenizdeki kişilere mesaj atabildiği tespit edildi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını tehdit eden sistem açığı ile gündemde. Zira Popüler mesajlaşma platformu sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 12:14
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