Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını tehdit eden sistem açığı ile gündemde. Zira Popüler mesajlaşma platformu sahte haberlerin yayılmasını engellemeye çalıştıkça maalesef yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Check Point tarafından ortaya çıkartılan yeni WhatsApp açığı pek çok kullanıcıyı doğrudan ilgilendiriyor.