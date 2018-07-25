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'ta yeni değişiklik hizmete sunuldu

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması 'ta yeni bir değişiklik hizmete sunuldu. Yeni değişiklikle birlikte bildirim uzantısı özelliği kullanıma açıldı.

WhatsAppta bomba yenilik

Yeni bildirim uzantısı özelliği görüntü ve GIF dosyalarına sunduğu destek sayesinde, doğrudan bildirim olarak gelen bu görüntüleri indirmenizi ve görüntülemenizi mümkün hale getirecek. Hatta otomatik indirme seçeneğiniz açıksa içeriği doğrudan görüntüleyebileceksiniz.

Herhangi bir kazaya mahal vermemek için medya ön izlemesini görüntülemek üzere bildirimi aşağı kaydırmanız veya dokunmanız gerekeceğini de belirtelim.

Yeni sürümde ayrıca, gruplarına mesaj göndermek için artık Siri dijital asistanı kullanma olanağının sağlandığı belirtiliyor.

Bildirim yönetimi anlamında oldukça başarılı olan WhatsApp, bu yenilikle kullanıcılara önemli bir kolaylık sağlamış olacak.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 09:54
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