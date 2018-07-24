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  1. Android ücretli olabilir

Siber hırsızlara dikkat!

Hiç elden bırakmadığımız dijital cihazlarımızı korumak önem taşıyor. Özellikle tatillerde cihazlar veri hırsızlığına açık hale geliyor. Önleminizi alın, zarara uğramayın



Dijital cihazlar tatillerde de elimizden düşmüyor. Cihazların korunması da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, güvenli kalabilmek için evden çıkmadan önce, tatilde ve tatilden döndükten sonra yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
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