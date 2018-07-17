Oyuna gelin

Oyun sektörü geçtiğimiz 5 yıl içinde inanılmaz bir hızla değişirken; Dell ve Alienware tarafından gerçekleştirilen anket, oyunların eğlencenin ötesine geçtiğini ve yetenekleri geliştirebildiğini ortaya koyuyor. Anketi yanıtlayan her 10 kişiden yaklaşık 4 tanesi, oyun oynadıkları için daha stratejik düşünebildiklerini (yüzde 39), el-göz koordinasyonlarının geliştiğini (yüzde 37) ve tepki sürelerinin kısaldığını (yüzde 36) söyledi.
SINAV KAZANCI
Bazı katılımcılar da oyun oynayarak ekip çalışması (yüzde 27) ve liderlik (yüzde 18) becerilerinin de geliştiğini düşünüyor. Royal Melbourne Institute of Technology'nin Avustralya'da yürüttüğü çalışma da düzenli olarak oyun oynayan gençlerin, uluslararası sınavlarda matematik, okuduğunu anlama ve fen bilgisi alanlarında daha yüksek notlar aldığını ortaya koyuyor. Oyuncu ne kadar ileri düzey bir oyuncuysa, yeteneklerinde gelişme olduğunu bildirme olasılığı o kadar yüksek görünüyor. Profesyonel düzeydeki oyuncuların yarısı (yüzde 54) oyunların daha stratejik düşünmelerini sağladığını söylerken, ortalama sayılan oyuncuların yüzde 36'sı ve çömezlerin yüzde 30'u aynı şeyi ifade ediyor. Benzeri bir yaklaşım teknoloji becerileri için de geçerli. Profesyonel düzeydeki oyuncuların yüzde 42'si teknoloji meraklısı olduğunu söylerken, bu oran ortalama oyuncular arasında yüzde 18 ve çömezler arasında yüzde 14.
SINAV KAZANCI
Bazı katılımcılar da oyun oynayarak ekip çalışması (yüzde 27) ve liderlik (yüzde 18) becerilerinin de geliştiğini düşünüyor. Royal Melbourne Institute of Technology'nin Avustralya'da yürüttüğü çalışma da düzenli olarak oyun oynayan gençlerin, uluslararası sınavlarda matematik, okuduğunu anlama ve fen bilgisi alanlarında daha yüksek notlar aldığını ortaya koyuyor. Oyuncu ne kadar ileri düzey bir oyuncuysa, yeteneklerinde gelişme olduğunu bildirme olasılığı o kadar yüksek görünüyor. Profesyonel düzeydeki oyuncuların yarısı (yüzde 54) oyunların daha stratejik düşünmelerini sağladığını söylerken, ortalama sayılan oyuncuların yüzde 36'sı ve çömezlerin yüzde 30'u aynı şeyi ifade ediyor. Benzeri bir yaklaşım teknoloji becerileri için de geçerli. Profesyonel düzeydeki oyuncuların yüzde 42'si teknoloji meraklısı olduğunu söylerken, bu oran ortalama oyuncular arasında yüzde 18 ve çömezler arasında yüzde 14.
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