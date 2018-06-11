Fallout 76 yeni haritayla birlikte geliyor

Fallout 76'nın yeni tanıtım fragmanı E3 2018 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Fallout 76, tüm Fallout oyunlarından daha önceki bir tarihte geçiyor. Tanıtım videosunda gördüğümüz üzere nükleer, etkisini yeni yeni gösteriyor ve yeni bir dünya inşa ediyoruz. Oyuncular, Amerika'yı yeniden inşa edecek.

Fallout 76; PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.