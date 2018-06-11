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76 yeni haritayla birlikte geliyor

serisine bir yenilik daha geliyor. Fallout 76, önceki serilerinden zaman dilimi olarak çok önce ve 4 kat daha büyük bir haritada geçecek. Peki Fallout 76 ne zaman çıkacak? Fallout 76'nın satış fiyatı ne olacak? İşte Fallout 76 ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Fallout 76 yeni haritayla birlikte geliyor

76'nın yeni tanıtım fragmanı E3 2018 etkinliğinde gün yüzüne çıktı. Fallout 76, tüm Fallout oyunlarından daha önceki bir tarihte geçiyor. Tanıtım videosunda gördüğümüz üzere nükleer, etkisini yeni yeni gösteriyor ve yeni bir dünya inşa ediyoruz. Oyuncular, Amerika'yı yeniden inşa edecek.

Fallout 76; PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 08:47
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