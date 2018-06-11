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2018 E3 ne zaman başlayacak? E3'te hangi oyunlar tanıtılacak? Nintendo E3

Oyun severlerin merakla beklediği 'e artık sayılı günler kaldı. Ülkemizden ve dünyadan milyonlarca oyun tutkununun heyecanla beklediği E3 ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek? E3'te hangi firmalar hangi oyunlarını tanıtacak gibi birçok sorunun yanıtı haberimizde.

2018 E3 ne zaman başlayacak?

Oyun dünyasının en merakla beklenen fuarlarından biri olan E3 için artık yalnızca sayılı saatler kaldı. İşte daha önceki tarihlerde duyulan tanıtımı yapılacak oyunların dışında sürpriz gelişmelerin ve tanıtımların da olması beklenen 2018 E3'ün başlangıç tarihi ve firmaların tanıtımlarını yapmalarının beklendiği oyunlar.

2018 E3 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyun dünyasının merakla beklediği yılı için resmi olarak 12 Haziran Salı günü başlayacak. 3 gün sürecek olan fuar 15 Haziran Cuma günü sona erecek.

E3'TE HANGİ OYUNLAR TANITILACAK

- Marvel's Spider-Man

- Death Stranding

- Halo Infinite

- Forza Horizon 4

- Last of US Part II

- Gears of War 5

NINTENDO E3'TE HANGİ OYUNLARI DUYURACAK

-Bethesda

-Yaşlı Scrolls Efsaneleri

-Fallout Barınak

-Devolver Digital

-Arkadaşım Pedro

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:01
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