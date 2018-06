Oyun dünyasının en merakla beklenen fuarlarından biri olan E3 için artık yalnızca sayılı saatler kaldı. İşte daha önceki tarihlerde duyulan tanıtımı yapılacak oyunların dışında sürpriz gelişmelerin ve tanıtımların da olması beklenen 2018 E3'ün başlangıç tarihi ve firmaların tanıtımlarını yapmalarının beklendiği oyunlar.

2018 E3 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyun dünyasının merakla beklediği E3 2018 yılı için resmi olarak 12 Haziran Salı günü başlayacak. 3 gün sürecek olan fuar 15 Haziran Cuma günü sona erecek.

E3'TE HANGİ OYUNLAR TANITILACAK

- Marvel's Spider-Man

- Death Stranding

- Halo Infinite

- Forza Horizon 4

- Last of US Part II

- Gears of War 5

NINTENDO E3'TE HANGİ OYUNLARI DUYURACAK

-Bethesda

-Yaşlı Scrolls Efsaneleri

-Fallout Barınak

-Devolver Digital

-Arkadaşım Pedro