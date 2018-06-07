Instagram'a beklenmedik özellik geldi

Eğer Facebook bildirimlerinin son zamanlarda gittikçe sıklaştığından şikayet ediyorsanız daha hiçbir şey görmediniz. Sosyal medya devi, çok yakında fotoğraf ve video paylaşma platformu olan Instagram'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Resim ve video paylaşım platformu olan Instagram, Facebook bildirimlerinin uygulamada görülmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte Instagram profillerinin üst kısmına bir Facebook bildirim ikonu yerleştirilecek ve üzerinde bildirim sayısana göre bir rakam yer alacak. Bu ikon aynı zamanda Facebook'a giden bir kısayol olacak.

Habertürk'e göre ilk olarak Reddit'te uygulamanın beta versiyonuna erişimi olduğunu söyleyen bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarılan bu özelliğin geliştirilmekte olduğu bir Instagram sözcüsü tarafından da doğrulandı. Ancak özelliğin ne zaman devreye gireceği ve uygulamaya başka neler katacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.