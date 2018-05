Bethesda Game Studios bundan tam üç yıl önce, şimdi yaptığı gibi ilginç bir hamleyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Fallout'un ikonik hale gelen "Please Stand By" ekranını tüm sosyal medya kanallarından paylaşan firma, bir gün sonrasında Fallout 4 duyurusunu yapmıştı. Şimdi, yine aynı şekilde her yeri aynı ekranla doldurdular. Uzun süredir merakla beklenen soru cevap buldu ve firmanın yeni oyunu Fallout 76 resmen duyuruldu!

Fallout 76 için ilk fragman yayınlandı!

E3 öncesinde tüm büyük firmalar Mayıs ayını maksimum fayda ile geçirmeye çalışırlar. Bunun en büyük sebebi ise, insanları E3 için hazırlamaktır. Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, Pokemon Let's Go ve Rage 2'nin ardından, şimdi de yine Bethesda tarafından yeni bir oyun geliyor. Bu yeni oyunsa Vault 76'nın hikayesini bizlere anlatacak.

"When the fighting has stopped, and the fallout has settled..."



"#Fallout76 - the newest game from Bethesda Game Studios. See more at the #BE3 Showcase – June 10th @ 6:30pm PT pic.twitter.com/wKeIq66tzR