Bethesda Game Studios bundan tam üç yıl önce, şimdi yaptığı gibi ilginç bir hamleyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Fallout'un ikonik hale gelen "Please Stand By" ekranını tüm sosyal medya kanallarından paylaşan firma, bir gün sonrasında Fallout 4 duyurusunu yapmıştı. Şimdi, yine aynı şekilde her yeri aynı ekranla doldurdular. Uzun süredir merakla beklenen soru cevap buldu ve firmanın yeni oyunu Fallout 76 resmen duyuruldu!

Fallout 76 için ilk fragman yayınlandı!

E3 öncesinde tüm büyük firmalar Mayıs ayını maksimum fayda ile geçirmeye çalışırlar. Bunun en büyük sebebi ise, insanları E3 için hazırlamaktır. Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, Pokemon Let's Go ve Rage 2'nin ardından, şimdi de yine Bethesda tarafından yeni bir oyun geliyor. Bu yeni oyunsa Vault 76'nın hikayesini bizlere anlatacak.

"When the fighting has stopped, and the fallout has settled..."



"#Fallout76 - the newest game from Bethesda Game Studios. See more at the #BE3 Showcase – June 10th @ 6:30pm PT pic.twitter.com/wKeIq66tzR — Fallout (@Fallout) 30 Mayıs 2018

Bu yeni oyunun ne olacağı konusunda insanların ilk kez hiçbir fikri yok. Fallout 5 birçoğumuza göre henüz çok erken, hele ki oyuncular deliler gibi TES 6'yı beklerken. Fallout New Vegas 2 Obsidian Entertainment'ı yeniden bu seride görmek isteyenler heyecanlansa da, firma Twitter üzerinden "Bizimle ilgisi yok." şeklinde bilgilendirme yaptı.

Tüm bunlar bir araya geldiğinde 3 muhtemel duyuru bizleri bekliyor diyebiliriz. Fallout Shelter 2, Fallout Online ve Fallout 3 Remastered.

Bu adaylardan Shelter'ı hemen eliyoruz çünkü, Bethesda'nın Twitch yayınınakatılan 140 bin kişiyi etkileyecek kadar önemli bir oyun değil. Fallout Online yüksek bir ihtimal ama hiç sızıntı olmadan bunca zaman saklanması pek akıl karı görünmüyor. Son seçenek ise en büyük hayal kırıklığı olarak göze çarpıyor. Fallout 3'ün onuncu yılı şerefine, yenilenmiş bir versiyon yolda olabilirdi.

Güncelleme: Duyuru ile beraber yeni oyun için ilk fragmana kavuştuk. Kavuştuk ama çok daha fazla soru ile karşı karşıya kaldık. Bakalım E3 konferansında detayları açıklanacak yeni oyun hakkında neler öğreneceğiz?

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