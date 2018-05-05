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'ın yeni özelliği devreye girdi! Söz konusu nedir? Ne işe yarıyor?

Daha önce 'da ödeme özelliğinden söz edilmişti. Bu konuda bir takım raporlar da yayınlanmıştı. Görünüşe göre Instagram içi bazı kullanıcılar için aktif hale getirildi. Peki kullanıcılar bu özellikten tam olarak nasıl yararlanabiliyor? Neler yapabiliyor?



Ödeme yeteneği hakkında daha önce yazılıp çizilmişti, sonunda bu sistem devreye girdi. ekibi sessiz sedasız biçimde ödeme özelliğini uygulamasına ekledi. Şimdilik bu özelliğe belirli sayıda kullanıcılar erişebiliyor.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:51
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