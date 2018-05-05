Ödeme yeteneği hakkında daha önce yazılıp çizilmişti, sonunda bu sistem devreye girdi. Instagramekibi sessiz sedasız biçimde ödeme özelliğini uygulamasına ekledi. Şimdilik bu özelliğe belirli sayıda kullanıcılar erişebiliyor.
Instagram'ın yeni özelliği devreye girdi! Söz konusu yeni özellik nedir? Ne işe yarıyor?
Daha önce Instagram'da ödeme özelliğinden söz edilmişti. Bu konuda bir takım raporlar da yayınlanmıştı. Görünüşe göre Instagram içi ödeme sistemi bazı kullanıcılar için aktif hale getirildi. Peki kullanıcılar bu özellikten tam olarak nasıl yararlanabiliyor? Neler yapabiliyor?
Ödeme yeteneği hakkında daha önce yazılıp çizilmişti, sonunda bu sistem devreye girdi. Instagramekibi sessiz sedasız biçimde ödeme özelliğini uygulamasına ekledi. Şimdilik bu özelliğe belirli sayıda kullanıcılar erişebiliyor.
Etiketler: Instagram , yeni özellik , ödeme sistemi , instagram içi ödeme
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