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  1. Türkler bu emojileri yanlış biliyor!

'da yeni dönem başlıyor



uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.
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  • 29 Nisan 2018, Pazar 18:14
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