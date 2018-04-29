Instagram uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.
Instagram'da yeni dönem başlıyor
Instagram uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.
Etiketler: Instagram , AB , yeni özellik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.