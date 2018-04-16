Son iki gündür yenilenen web arayüzü ile gündeme gelen Gmail, bugün de yeni tasarımında kendini yok eden e-postaları test etmesiyle kendinden söz ettiriyor. Gmail'in bu yeni özelliği sayesinde artık kullanım süresi dolabilen e-postalar atabileceksiniz.

Tüm e-posta sağlayıcıları ve e-posta istemcileriyle uyumlu olmak zorunda olduğunuz için aslında bir e-posta hizmeti olarak çalışmayı sürdürmek oldukça zordur. Görünen o ki; bu yeni özelliğiyle POP3/IMAP ve SMTP protokollerinin ötesinde hizmet vermeye hazırlanan Gmail için bu alanda çalışmak hiç de zor değil.