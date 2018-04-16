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  1. Facebook sizi gizlice satıyor!

'de kendi kendini imha eden dönemi

, servisi olan 'e bomba bir özellik getiriyor. Henüz test aşamasında olan özelliğe göre attığınız mailler süreli olabilecek ve o süre sonunda otomatik olarak silinecek.

Son iki gündür yenilenen web arayüzü ile gündeme gelen , bugün de yeni tasarımında kendini yok eden e-postaları test etmesiyle kendinden söz ettiriyor. G'in bu yeni özelliği sayesinde artık kullanım süresi dolabilen e-postalar atabileceksiniz.

Tüm e-posta sağlayıcıları ve e-posta istemcileriyle uyumlu olmak zorunda olduğunuz için aslında bir e-posta hizmeti olarak çalışmayı sürdürmek oldukça zordur. Görünen o ki; bu yeni özelliğiyle POP3/IMAP ve SMTP protokollerinin ötesinde hizmet vermeye hazırlanan Gmail için bu alanda çalışmak hiç de zor değil.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 11:05
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