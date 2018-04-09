Apple'ın kurucusundan 'Facebook'u silin' kampanyasına destek

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.







Apple'ın kurucularından olan Steve Wozniak'dan veri skandalı ile gündemden düşmeyen Facebook ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.







​Wozniak, milyonlarca kullanıcısının verilerini paylaşan Facebook'ta artık bulunmayacağını açıkladı ve Facebok hesabını kapattığı bilgisini kamuoyu

ile paylaştı.







Yaşanan bu skandalın ardından sosyal medyada 'Facebook'u silin' (Delete Facebook') kampanyası start almıştı, Wozniak bu kararı ile kampanyaya destek veren ünlü ismler arasındaki yerini aldı.







ELON MUSK'TAN "FACEBOOK'U SİL" KAMPANYASINA DESTEK

Twitter'daki takipçilerinin yoğun isteği üzerine 46 yaşındaki milyarder girişimci Elon MUsk, 2 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in resmi Facebook hesaplarını silmişti.







Musk, Twitter'dan Facebook hesaplarını kapatması için çağrıda bulunan takipçilerine de cevap verdi. Bu takipçilerden birisi de 'Serdarsprofile' isimli bir kullanıcıydı.

Musk, Facebook sahip olduğu bir diğer sosyal medya şirketi Instagram'daki hesabına ilişkin ise "Şimdilik kullanmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.





WHATSAPP'IN KURUCUSU DA DESTEK VERMİŞTİ​







​WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek vermişti.







Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.