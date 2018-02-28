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'ten 'ı kızdıracak açıklama



Teknoloji devi 'un kurucusu en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 21:16
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