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  1. Elon oğlu yapıyor!
  2. Elon oğlu yapıyor!

'a dava yağıyor!

'a, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla ABD'nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açıldı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 15:07
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