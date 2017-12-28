Apple'a, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla ABD'nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açıldı.
Apple'a, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla ABD'nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açıldı.
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