Bu gece tüm gözler gökyüzünde olacak

Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmurunu en iyi hangi tarihte ve nasıl gözlemleriz?
Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmurunu en iyi hangi tarihte ve nasıl gözlemleriz?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.