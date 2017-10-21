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Bu gece tüm gözler gökyüzünde olacak

Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı.

Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmurunu en iyi hangi tarihte ve nasıl gözlemleriz?
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 11:36
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