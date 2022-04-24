2,5 yıl aradan sonra bir ilk! Dev kruvaziyer gemi Çeşme'ye demirledi





"77 GEMİLİK BİR ANLAŞMAMIZ VAR AMA BU SAYI DAHA DA ARTABİLİR"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 15 Aralık tarihine kadar 77 kruvaziyer geminin Çeşme'ye geleceğini açıklayarak "Çeşme dünyanın gözdesi bir yer. Bugün kruvaziyer gemilerinden ilki bağlandı. Bu yıl içerisinde 77 gemilik bir anlaşmamız var ama bu sayı daha da artabilir. Şu anda 500 civarında Alman misafirimizi ağırlayacağız. Çeşme'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.