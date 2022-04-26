



"BAYRAMLA BİRLİKTE SEZONU AÇIYORUZ"

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığı için Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ının bayram için hazır olduğunu kaydeden Demir, "Çeşme, 30 bin yatağı ile bayramı karşılıyor. Bayramda konuk edeceğimiz misafirlerle birlikte sezonu da açmış olacağız. Çeşme'de turizm sezonu genelde 19 Mayıs'ta açılır fakat bu yıl bayram mayıs ayının başına denk geldiği için Ramazan Bayramı ile birlikte yaz sezonunu açmış olacağız. Ocak, şubat ve mart aylarında bayram için erken rezervasyonlarda önemli bir hareket vardı. Fakat şu anda kısa bir durgunluk dönemine girdik. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya daha çok iç piyasaya yöneldi. Bu sebeple şu an beklediğimizi henüz göremiyoruz fakat yine de Çeşme'deki otel doluluk oranımız yüzde 70'lere varmış durumda. Bu haftayı da dahil edersek yüzde 80-90 doluluğa ulaşmış oluruz" diye konuştu.