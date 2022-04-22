Yerli turistin harcamasında yüzde 80 artış! 58 milyar TL'yi aştı

Yerli turistlerin geçen yıl yaptığı seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 80,2 artarak 58 milyar 104 milyon 752 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın son çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 948 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,9 artarak 10 milyon 706 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 80 milyon 378 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 gece olarak kayıtlara geçti.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2021'de toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 52 milyon 774 bin oldu. Geçen yıl seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 2020'ye göre yüzde 2,2 azalarak 458 milyon 872 bin oldu. Ortalama geceleme sayısı 2021'de 8,7 olarak tespit edildi.