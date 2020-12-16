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    • Tatil&Turizm
    • 16.12.2020 09:03
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    • 16.12.2020 09:03
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    'daki 'nda sis güzelliği

    'daki Spril Dağı'nda etkili olan sis sonrası ortaya muazzam görüntüler çıktı. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

    DHA
    Manisa'daki Spil Dağı'nda sis güzelliği

    Manisa'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

    Manisa Spil Dağı'nda etkili olan sis ve renk cümbüşü, güzel görüntüler oluşturuyor.

    Şehzadeler ilçesinde yer alan 1517 metre yüksekliğindeki dağ, doğası ve endemik bitki türleriyle görenleri hayran bırakıyor.

    Seyrine doyumsuz manzarasıyla huzur veren, yeşilin ve sarının her tonunu barındıran Spil Dağı, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.
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    Haberler Tatil&Turizm Manisa'daki Spil Dağı'nda sis güzelliği