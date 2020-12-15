Karabük'ün Safranbolu ilçesi UNESCO ile çekim merkezi oldu





"Safranbolu Osmanlı kent kültürünün en yaşamsal simgelerinden biri"



Kent üzerine çalışmalar yapan ve birçok kitabı bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Aytekin de Safranbolu'nun Osmanlı kent kültürünün en yaşamsal simgelerinden biri olduğunu söyledi. İlçenin 17, 18 ve 19. yüzyıldan kalma yapıtlarıyla "eski zaman tanığı" olduğunu belirten Aytekin, 1990 yılında yapılan "Korumada 15. Yıl" toplantısının ardından ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için girişimlerin başlatıldığını anlattı.

Aytekin, 1992 yılındaki UNESCO toplantısına evrakların yetişmemesi nedeniyle başvurunun yapılamadığını ifade ederek, 17 Aralık 1994'te Tayland'da yapılan toplantıda evrensel ve istisnai değerleri bağlamında Safranbolu'nun Osmanlı kent kültürünün en büyük yaşamsal imgesi olarak tanınmasıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını kaydetti.

Aytekin, Safranbolu'da 1500 tescilli taşınmaz varlığın bulunduğuna işaret ederek, "Safranbolu Türk ulusunun dünyaya kültürünü, yaşam felsefesini ve özelliğini yansıtan bir uygarlık göstergesidir. Bir kentin kimliği onun ulusal değerini yansıtır. Safranbolu'nun UNESCO tarafından ödüllendirilmesinin bize yansıyan en büyük armağanı, evrensel payedir. Bu evrensel payeyi Safranbolu, Türkiye'ye armağan etmiştir. Bu Türk insanının gurur duyacağı bir olgudur." diye konuştu.