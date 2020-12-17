Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2020 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 09:57
    ABONE OL

    de yayımlandı! Çevre ve "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 'daki Kıbrıs Vadisi 'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, 'de yayımlandı.

    Bakanlık Resmi Gazete'de duyurdu! Orası doğal koruma alanı olarak tescil edildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 'daki Kıbrıs Vadisi 'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, 'de yayımlandı.

    Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Mamak ilçesinde yer alan Alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Resmi Gazetede yayımlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı