Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Türkiye 'yi ziyaret eden turist sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 14,4'lük artışla 738 bin 246 oldu. İran'ı yüzde 9,27 artış ve 475 bin 452 turist ile Gürcistan, yüzde 8,13 artış ve 416 bin 802 turist ile Almanya takip etti. Bulgaristan ve Rusya bu ülkelerin ardından dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Türkiye'yi mart ayında ziyaret eden yabancı sayısı da yine geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,83'lük artışla, 2 milyon 139 bin 766 olarak gerçekleşti.Mart ayında da İran yüzde 18,12'lik artış ve 387 bin 825 turist sayısı ile en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.Almanya'dan martta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 10,29 oranında arttı ve 220 bin 198'e ulaştı.Gürcistan'ın Türkiye'ye gönderdiği turist sayısı yüzde 7,85 artarak 168 bin 5 olurken, bu ülkeyi Bulgaristan ve Rusya izledi.Türkiye'yi Ocak-Mart döneminde ziyaret edenlerin yüzde 99,69'unu, mart ayında ziyaret edenlerin yüzde 99,70'ini ise turistler oluşturdu.Günübirlik ziyaretçilerin oranı her iki dönemde de yüzde 0,3 düzeyinde kaldı.Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin turizmde, geçtiğimiz bütün yılların rekorlarını 2018'in ilk çeyreğinde kırdığını belirterek, "Rakamlar gösteriyor ki, bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye'de ağırlayacağız, geçen yılın 26,5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı. Türkiye turizminin doğru yolda ilerlediğine vurgu yapan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak paydamız Türkiye'nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye'dir. Her şey Türkiye için, her şey Türkiye'nin geleceği için. Adlarımız farklıdır ama hepimizin soyadı Türkiye'dir. Turizm, sadece eğlence ve hoş vakit geçirme sektöründen ibaret değil, bizim gibi gelişme hedefleri son derece açık ve büyük olan ülkeler için önemli bir stratejik endüstridir ve o ülkelerin yapısal ekonomik sorunlarından birisi olan cari açıklarını gidermek için de tabiri caiz ise ilaç mahiyetinde bir sektördür. Turizm sektörü, bu anlamda, yeni dönemde kazanmış olacağı bu perspektifle hem kendisini daha ileriye taşıması hem Türkiye ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve cari açığını ortadan kaldırmak için sonuç vermesi bakımından önemlidir." Antalya Havalimanı 'nda ise turistler, 'Mayıs Bayramı' dolayısıyla dans gösterileri, DJ performansları ve animatör gösterilerinin sergilendiği festival havasında karşılandı.Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devlet Toplulukları'ndaki ülkeler için büyük öneme sahip Mayıs Bayramı dolayısıyla Antalya 'da turizmde büyük hareketlilik başladı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi ile turizmin başkentindeki turist sayısında önemli artış gözleniyor.Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Gelen yolcu bölümünde semazen gösterisi de büyük ilgi çekti. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi sevinçle karşıladı. Bazı turistler animasyon ekipleriyle dans gösterilerine katılırken, bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, "Bugün 20 binden daha fazla insan bekliyoruz. Antalya'da bu yıl 14 milyon turist bekleniyor. Bugünkü rakamlar, bu hedefi yakalayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.