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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde,Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 18:33
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