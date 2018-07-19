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ABD Başkanı , ile yaptığı telefon görüşmesinde 'de demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti yıkmayı hedefleyen darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye'de demokrasiyi desteklediklerini ifade etti

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 18:24
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