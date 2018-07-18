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Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan KHK'nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini ''Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden'' iptal etti

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 04:49
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