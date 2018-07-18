Yol Durumu
  1. 2016
  2. 2017

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada, dönemin DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, "mağdur-tanık" sıfatıyla dinlendi

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 04:44
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ