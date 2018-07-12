Yol Durumu
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'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi 'ye giderken terör örgütü tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 20:35
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