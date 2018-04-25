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Yol Durumu
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Hollanda'da, THY uçağının, 25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kimsenin suç işlemediğine karar verdi

  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 09:12
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