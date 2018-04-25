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Yol Durumu
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Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti

  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 08:49
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