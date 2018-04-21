;
Yol Durumu
  1. 2013
  2. 2011

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 300 kişilik gözlemci misyonu (UNSMIS) kurulmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Türkiye, kararın süratle uygulamaya konulmasına büyük önem verdiğini bildirdi

  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 00:47
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ