Besnik Hasi resmen Amedspor'da

Hasi, "Bugün Amedspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ya da doğru projede bulunmadığım zamanlar oldu. Ancak bu kez doğru yerde, doğru projede ve doğru zamanda olduğuma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Besnik Hasi Amedspor ile sözleşme imzaladı

"TARAFTARIN TUTKUSUNU BEĞENDİM"

Amedspor taraftarına da özel bir parantez açan deneyimli teknik adam, tribünlerin enerjisinden etkilendiğini dile getirdi. Taraftarın tutkusu ve desteğinin takım için önemli bir güç olacağını belirten Hasi; "İzlediğim görüntülerden Amedspor taraftarını oldukça beğendim. Ben de yoğunluğu ve tutkuyu seven bir insanım. Taraftarın görmek istediği ofansif futbolu sahaya yansıtmak için çalışacağız" dedi.

"TAKTİK, FİZİK VE DİSİPLİN ÖN PLANDA"

Yeni sezondaki oyun anlayışı hakkında da konuşan Hasi, takımın temel prensiplerini açıkladı. Başarının temelinde disiplin olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Önemsediğim noktalar taktik, fiziksel üstünlük ve her şeyden önce disiplindir. Kendi futbol felsefemi oyunculara aktararak güçlü bir takım oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.