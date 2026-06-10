Besnik Hasi resmen Amedspor'da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Besnik Hasi'yi getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Diyarbakır'da düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza atarken, kulübün projesine ve taraftarına duyduğu güveni dile getirdi.
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- Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlüğe Besnik Hasi'yi getirdi ve Diyarbakır'daki Şeyhmus Özer Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- Besnik Hasi, Amedspor projesinin kendisini etkilediğini ve doğru yerde, doğru zamanda olduğuna inandığını belirtti.
- Hasi, takımda taktik, fiziksel üstünlük ve disiplin prensiplerini ön planda tutacağını ve taraftarın görmek istediği ofansif futbolu sahaya yansıtacağını söyledi.
- Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, transfer çalışmalarının teknik direktörle koordineli yapılacağını ve kısa sürede resmi transferlerin gerçekleşeceğini açıkladı.
- Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, ligde kalıcı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.
Amed Sportif Faaliyetler'de yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sona erdi. Diyarbakır'daki Şeyhmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen törende tecrübeli teknik adam Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hasi, Amedspor projesine duyduğu inancı vurguladı.
"DOĞRU PROJEDE OLDUĞUMA İNANIYORUM"
Teknik direktör Besnik Hasi, kariyerinde Türkiye'de çalışma hedefinin her zaman bulunduğunu belirterek Amedspor'un sunduğu projenin kendisini etkilediğini söyledi.
Hasi, "Bugün Amedspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ya da doğru projede bulunmadığım zamanlar oldu. Ancak bu kez doğru yerde, doğru projede ve doğru zamanda olduğuma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIN TUTKUSUNU BEĞENDİM"
Amedspor taraftarına da özel bir parantez açan deneyimli teknik adam, tribünlerin enerjisinden etkilendiğini dile getirdi. Taraftarın tutkusu ve desteğinin takım için önemli bir güç olacağını belirten Hasi; "İzlediğim görüntülerden Amedspor taraftarını oldukça beğendim. Ben de yoğunluğu ve tutkuyu seven bir insanım. Taraftarın görmek istediği ofansif futbolu sahaya yansıtmak için çalışacağız" dedi.
"TAKTİK, FİZİK VE DİSİPLİN ÖN PLANDA"
Yeni sezondaki oyun anlayışı hakkında da konuşan Hasi, takımın temel prensiplerini açıkladı. Başarının temelinde disiplin olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Önemsediğim noktalar taktik, fiziksel üstünlük ve her şeyden önce disiplindir. Kendi futbol felsefemi oyunculara aktararak güçlü bir takım oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
TRANSFERLER HOCAYLA BİRLİKTE YAPILACAK
Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren ise transfer çalışmalarının teknik heyetle koordineli şekilde yürütüleceğini açıkladı. Eren, belirlenen hedefler doğrultusunda kadroya önemli takviyeler yapılacağını belirterek, "Belli bir aşamaya gelen görüşmeler kısa süre içerisinde resmi transferlere dönüşecek. Hocamızın oyun anlayışına uygun isimleri kadromuza katacağız. Transferleri teknik direktörümüzle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de ligde kalıcı bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyetin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.