Başakşehir’den Bakasetas hamlesi! Ayrılık kararı bekleniyor
Panathinaikos’ta yeni teknik direktör Jacob Neestrup’un kadro planlamasında yer almadığı öne sürülen Anastasios Bakasetas için Başakşehir devreye girdi. Turuncu-lacivertlilerin, 33 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibiyle yollarını ayırmasının ardından transferi bonservis bedeli ödemeden tamamlamayı planladığı belirtildi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için Yunanistan'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Turuncu-lacivertlilerin, Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR'DEN BAKASETAS HAMLESİ
Yunan basınından Athlosnews'in haberine göre Başakşehir, 33 yaşındaki Anastasios Bakasetas'ın transferi için oyuncu cephesiyle görüşmelere başladı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul temsilcisinin, Süper Lig'i yakından tanıyan tecrübeli futbolcuyu orta saha ve hücum rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi.
PANATHINAIKOS'TA AYRILIK İHTİMALİ
Anastasios Bakasetas, Ocak 2024'te Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer oldu. Yunan futbolcunun Atina ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Buna rağmen yeni sezon öncesinde Bakasetas ile Panathinaikos'un yollarını ayırabileceği öne sürülüyor. Yunan basınında yer alan haberlerde tecrübeli oyuncunun yeni takım seçeneklerini değerlendirmeye başladığı ve mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmasının beklendiği aktarıldı.
NEESTRUP'UN PLANLARINDA YER ALMIYOR
Panathinaikos, Mayıs 2026'da teknik direktörlük görevine Jacob Neestrup'u getirdi. Yunanistan'dan gelen haberlere göre Danimarkalı çalıştırıcı, Bakasetas'ın oyun özelliklerini yeni sezonda kurmayı planladığı takım yapısına uygun bulmadı. Tecrübeli futbolcunun Neestrup'un kadro planlamasının dışında kaldığı ve ayrılık ihtimalinin bu gelişmenin ardından güçlendiği belirtildi. Panathinaikos'un resmî internet sitesinde Neestrup'un 26 Mayıs 2026'da göreve getirildiği duyuruldu.
TRABZONSPOR DA GÖRÜŞME YAPTI İDDİASI
Haberde Bakasetas'ın eski kulübü Trabzonspor'un da haziran ayında oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bordo-mavililerin bu temasın ardından somut bir teklif sunmadığı ve transferde ilerleme kaydedilmediği aktarıldı. Başakşehir'in ise oyuncu cephesiyle görüşmelere başlayarak transfer yarışında daha aktif bir konuma geldiği ifade edildi.
SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR
Anastasios Bakasetas, Türkiye'de daha önce Alanyaspor ve Trabzonspor formalarını giydi. 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olan Yunan futbolcu, Ocak 2021'de Trabzonspor'un kadrosuna katıldı. Bakasetas, bordo-mavili ekiple 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve takımın hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlendi. Trabzonspor, Ocak 2024'te oyuncunun Panathinaikos'a transferinden 1 milyon euro fesih bedeli elde edildiğini açıklamıştı.
GEÇEN SEZON 14 GOLE KATKI VERDİ
Bakasetas, 2025-2026 sezonunda Panathinaikos formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 9 gol atarken 5 asist yaptı ve toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı. Asıl mevkisi 10 numara olan sol ayaklı futbolcu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
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