Süper Lig'den 5 takım Avrupa kupalarına katılacak! Hangi takım hani kulvarda oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Süper Lig ekiplerinin 2026-2027 sezonundaki Avrupa rotası netleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig etabına direkt giderken, Trabzonspor Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatını açıkladı.
  • Galatasaray, Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına doğrudan katılacak.
  • Fenerbahçe, Süper Lig ikincisi olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Süper Lig'den Avrupa'ya gidecek takımların rotası da şekillendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. Torba: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Barcelona, Inter, Arsenal, Atlético Madrid, Liverpool (Yüksek İhtimal)

2.Torba: Borussia Dortmund, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, PSV, Roma (Yüksek İhtimal), Sporting CP (Yüksek İhtimal), Club Brugge (Yüksek İhtimal)

3. Torba: GALATASARAY, Milan (Yüksek İhtimal), Leipzig, Napoli, Lille, Feyenoord, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodø/Glimt (Yüksek İhtimal)

4. Torba: Stuttgart, Lens, Slavia Prag, Union SG (Yüksek İhtimal), Dinamo Zagreb (Yüksek İhtimal), Celtic (Yüksek İhtimal), AEK (Yüksek İhtimal), Omonoia (Yüksek İhtimal), Viking (Yüksek İhtimal)

Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak (yeni formatta lig) amacında

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, lig etabına kalabilmek için eleme yolunu geçmeye çalışacak.

Muhtemel rakipler Sturm Graz (Avusturya), Hearts (İskoçya), Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow).

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı 21-22 Temmuz 2026'da deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz 2026'da İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak. Bordo-mavililer bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi lig etabında yer alacak.

Fırtına'nın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki olası eşleşmeleri arasında Braga, Rangers, Ferencváros, Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK, Salzburg, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Hapoel Beer-Sheva, Drita ve Lincoln Red Imps yer alıyor.

Beşiktaş, Trabzonspor''un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

Siyah beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye 2. Eleme Turu'nda çıkacak. Kartal'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli olurken, sezonun ilk resmi sınavı 23 Temmuz'da oynanacak. Turun ikinci ayağı ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Kritik kura çekimi 17 Haziran'da yapılacak.

Kartal'ın muhtemel rakipleri ise Braga, Olympiakos, Kopenhag, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Pafos, Rangers, Celtic ve Midtjylland.

Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynayacak

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa macerasına başlayacak. Turuncu-lacivertliler, lig etabına kalmak için eleme maçlarına çıkacak.

Muhtemel rakipler Celta Vigo, Rijeka, Dinamo Kiev, CFR Cluj, Famalicão, HJK Helsinki, Hapoel Be'er Sheva, Twente, Zrinjski Mostar, RFS, FC Astana, Brann, Zalgiris Vilnius, Shkëndija, Noah, Spartak Trnava, Ballkani ve Górnik Zabrze.

Konyaspor Avrupa kupaları fırsatını değerlendiremedi

Türkiye Kupası finalini kaybeden Konyaspor, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi. Yeşil-beyazlı ekip sezonu Avrupa dışında tamamladı.

