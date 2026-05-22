Süper Lig'den 5 takım Avrupa kupalarına katılacak! Hangi takım hani kulvarda oynayacak?

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına doğrudan katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda boy gösterecek.

Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak (yeni formatta lig) amacında

FENERBAHÇE 2. ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, lig etabına kalabilmek için eleme yolunu geçmeye çalışacak.



Muhtemel rakipler Sturm Graz (Avusturya), Hearts (İskoçya), Polonya Ligi ikincisi (Gornik Zabrze, Jagiellonia ya da Rakow).

KURA ÇEKİMİ 17 HAZİRAN'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 17 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı 21-22 Temmuz 2026'da deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 28-29 Temmuz 2026'da İstanbul'da oynayacak.