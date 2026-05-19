Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel liglerdeki sonuçlar ve alınan sıralamalar, TFF tarafından tescil edildi. Buna göre Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025/26 sezonlarının dereceleri onanmış oldu. 1. Lig'deki tescil ise henüz oynanmayan play-off finali nedeniyle gerçekleşmedi.

Kayserispor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük ile küme düşme üzüntüsü yaşadı TFF'NİN AÇIKLAMASI! Federasyonun internet siteisnden yapılan açıklamada; "2025 – 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline, Buna göre; 2025 – 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline, Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan https://Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve https://Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine, Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,