Antalyaspor 11 sezon sonra küme düştü! Eyüpspor'un golü her şeyi değiştirdi
Süper Lig'in 2025-2026 sezonu sona erdi. Oynanan maçların ardından 1. Lig'e düşen 3. takım Antalyaspor oldu. Kırmzı beyazlılar, 11 sezon sonra bir alt ligde yer alacak. Akrepler, Fenerbahçe'nin 3-2 önde olduğu sırada kümede kalmaya yaklaşmıştı ancak İstanbul temsilcisinin attığı gol hesapları ve kaderi değiştiren an olarak kayıtlara geçti. Kocaelispor'u 1-0 yenen Akdeniz ekibi, 3-3'lük skorun ardından büyük üzüntü yaşadı.
- Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı puan sonrası Süper Lig'e veda etti.
- Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazandı.
- Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 11 puanla Süper Lig'de kalmayı başardı.
- Antalyaspor, 11 sezon sonra Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
- Kocaelispor, sezonu 38 puanla 10. sırada tamamladı.
Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım nefes kesen son hafta sonunda belli oldu. Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı puan sonrası lige veda etti.
ANTALYASPOR KAZANDI AMA YETMEDİ
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Samuel Ballet attı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 6 haftadaki tek galibiyetini alarak puanını 32'ye çıkardı. Ancak bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı.
EYÜPSPOR'UN GOLÜ KADERİ DEĞİŞTİRDİ
Aynı dakikalarda Kadıköy'de Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında büyük bir mücadele yaşandı. Eyüpspor, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, Fred ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-2 üstünlüğü yakaladı. Ancak 87. dakikada oyuna giren Talha Ulvan, skoru 3-3'e getirdi. Bu golle Eyüpspor ligde kalırken Antalyaspor küme düşen son takım oldu.
11 SEZON SONRA VEDA
Antalyaspor, bu sonuçların ardından 11 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. Daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un düşmesi kesinleşmişti. Son bilet ise Antalyaspor'un oldu.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMEDE
Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alma hakkı kazandı.
EYÜPSPOR KALMAYI BAŞARDI
Eyüpspor, son 5 haftada topladığı 11 puanla büyük bir çıkış yakaladı. Eflatun-sarılı ekip, 33 puana ulaşarak Süper Lig'de kalmayı başardı.
KOCAELİSPOR 10. SIRADA TAMAMLADI
Yeni yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı başaran Kocaelispor ise sezonu 38 puanla 10. sırada noktaladı.