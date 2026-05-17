Antalyaspor 11 sezon sonra küme düştü! Eyüpspor'un golü her şeyi değiştirdi

Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı puan sonrası Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım nefes kesen son hafta sonunda belli oldu. Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Eyüpspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı puan sonrası lige veda etti.

Antalyaspor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek ANTALYASPOR KAZANDI AMA YETMEDİ Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Samuel Ballet attı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 6 haftadaki tek galibiyetini alarak puanını 32'ye çıkardı. Ancak bu sonuç ligde kalmak için yeterli olmadı.