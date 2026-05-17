Ligden 3 puanla düştü! Kayserispor Konyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig’in son haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip sezonu 3 puanla kapatırken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

  • Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
  • Konyaspor, 47. dakikada Eren Yağmur'un golüyle 1-0 öne geçti.
  • Kayserispor, 49. dakikada Laszlo Benes ile skoru 1-1'e getirdi.
  • Fedor Chalov, 74. dakikada Kayserispor'a galibiyeti getiren golü attı.
  • Kayserispor sezonu 30 puanla tamamlarken, Konyaspor 40 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-1 kazanarak sezonu galibiyetle tamamladı.

KONYASPOR ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. Konyaspor, 47. dakikada Eren Yağmur'un attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

KAYSERİSPOR GERİ DÖNDÜ

Kayserispor, yediği gole hızlı cevap verdi. Ev sahibi ekipte Laszlo Benes, 49. dakikada fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında sahneye çıkan Fedor Chalov ise takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

SEZONU 3 PUANLA KAPATTI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 30'a yükseltti ve sezonu galibiyetle tamamladı.

Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Burak Zihni
Burak Zihni

