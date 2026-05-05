Galatasaray Antalyaspor maçında şampiyon olacak mı? Yapay zeka yanıtladı

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları nefes kesecek. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde kozlarını paylaşacak. Zorlu randevudan alacağı 3 puanla şampiyon olmak isteyen Aslan, aksi durumda iddiasını son haftaya taşıyacak. Yapay zeka, oynanacak karşılaşmaların tahminlerini yaptı. İşte sarı kırmızılıların şampiyonluk şansı...

  • Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak ve 26. şampiyonluk için 3 puan hedefliyor.
  • Yapay zeka tahminine göre Galatasaray, Antalyaspor'u 3-1 yenecek.
  • Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında ikinci sırayı garantileyebilir veya Galatasaray'ın olası kaybında farkı indirebilir.
  • Trabzonspor, Beşiktaş maçında ikinciliği kovalayacak ve iki takımın sıralaması Avrupa kupalarındaki serüvenlerini etkileyecek.
  • Alanyaspor, Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük ligde kalma mücadelesi verecek.

Son 3 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra dördüncüsü için mücadelesini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, bu kez 3 puanı alıp 26 kez mutlu sona ulaşmak amacında.

Geçen hafta Samsunspor deplasmanından hezimetle dönen Aslan bu defa sevinmek istiyor.

Yapay zeka ise 33. haftanın maçları hakkında tahminler yaptı.

Süper Lig'de derbi de oynanacak

SÜPER LİG'DE 33. HAFTANIN MAÇLARI

Sezonun kaderini belirleyebilecek randevularda şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelesi verilecek. Galatasaray'ın zaferinin yanı sıra Fenerbahçe'nin ikinci sırayı garantileyebileceği ve aynı zamanda ezeli rakibinin olası kaybında farkı indirebileceği bir senaryo bulunuyor. Trabzonspor da aynı ihtimalle ikinciliği kovalıyor.

İki takımın sıralamadaki yerleri, Avrupa'daki serüvenlerini de değiştirecek. Diğer yandan 12. sıradaki Alanyaspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük ligde kalmak adına kritik sınavlara çıkacak.

Yunus Akgün enfes bir gol atsa da takımının Samsunspor karşısındaki yenilgsine engel olamadı

MAÇLARIN TAHMİNLERİ

Yapay zekaya göre Galatasaray, Antalyaspor'u 3-1 yenecek. Böylelikle Şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaracak. İşte tahmini skorlar:

Alanyaspor 1-2 Kayserispor
Başakşehir FK 2-1 Samsunspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Eyüpspor 2-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1-1 Kasımpaşa
Göztepe 2-1 Gaziantep FK
Kocaelispor 1-0 Fatih Karagümrük
Konyaspor 1-2 Fenerbahçe

PSG’den Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon euroluk teklif

