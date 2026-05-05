Trabzonspor, Beşiktaş maçında ikinciliği kovalayacak ve iki takımın sıralaması Avrupa kupalarındaki serüvenlerini etkileyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak ve 26. şampiyonluk için 3 puan hedefliyor.

Yapay zeka ise 33. haftanın maçları hakkında tahminler yaptı.

Geçen hafta Samsunspor deplasmanından hezimetle dönen Aslan bu defa sevinmek istiyor.

Son 3 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra dördüncüsü için mücadelesini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, bu kez 3 puanı alıp 26 kez mutlu sona ulaşmak amacında.

Süper Lig'de derbi de oynanacak

SÜPER LİG'DE 33. HAFTANIN MAÇLARI

Sezonun kaderini belirleyebilecek randevularda şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelesi verilecek. Galatasaray'ın zaferinin yanı sıra Fenerbahçe'nin ikinci sırayı garantileyebileceği ve aynı zamanda ezeli rakibinin olası kaybında farkı indirebileceği bir senaryo bulunuyor. Trabzonspor da aynı ihtimalle ikinciliği kovalıyor.

İki takımın sıralamadaki yerleri, Avrupa'daki serüvenlerini de değiştirecek. Diğer yandan 12. sıradaki Alanyaspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük ligde kalmak adına kritik sınavlara çıkacak.