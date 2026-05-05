Son 3 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra dördüncüsü için mücadelesini sürdüren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, bu kez 3 puanı alıp 26 kez mutlu sona ulaşmak amacında.
Geçen hafta Samsunspor deplasmanından hezimetle dönen Aslan bu defa sevinmek istiyor.
Yapay zeka ise 33. haftanın maçları hakkında tahminler yaptı.
SÜPER LİG'DE 33. HAFTANIN MAÇLARI
Sezonun kaderini belirleyebilecek randevularda şampiyonluk, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelesi verilecek. Galatasaray'ın zaferinin yanı sıra Fenerbahçe'nin ikinci sırayı garantileyebileceği ve aynı zamanda ezeli rakibinin olası kaybında farkı indirebileceği bir senaryo bulunuyor. Trabzonspor da aynı ihtimalle ikinciliği kovalıyor.
İki takımın sıralamadaki yerleri, Avrupa'daki serüvenlerini de değiştirecek. Diğer yandan 12. sıradaki Alanyaspor'un yanı sıra Kasımpaşa, Eyüpspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Karagümrük ligde kalmak adına kritik sınavlara çıkacak.
MAÇLARIN TAHMİNLERİ
Yapay zekaya göre Galatasaray, Antalyaspor'u 3-1 yenecek. Böylelikle Şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaracak. İşte tahmini skorlar:
Alanyaspor 1-2 Kayserispor
Başakşehir FK 2-1 Samsunspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Eyüpspor 2-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 3-1 Antalyaspor
Gençlerbirliği 1-1 Kasımpaşa
Göztepe 2-1 Gaziantep FK
Kocaelispor 1-0 Fatih Karagümrük
Konyaspor 1-2 Fenerbahçe